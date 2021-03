VIDEO - Caso Benzema, la divertita risposta del ct francese Deschamps al giornalista kazako

Simpatico siparietto ieri in Kazakistan, quando al ct francese Didier Deschamps un giornalista locale ha chiesto spiegazioni sulla mancata convocazione in Nazionale di Karim Benzema. "No, anche qui no (ride, ndr). Restiamo su altre domande. Qualcuno te l'ha sussurrato... È stato un giornalista francese a suggerirti questa domanda", la risposta divertita e sorridente dell'allenatore dei Bleus in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 nel match di qualificazione al prossimo Mondiale.

