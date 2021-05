VIDEO - Eintracht-Mainz 1-1, Die Adler ora sono fuori dalla Champions. Gol e highlights

Passo falso dell'Eintracht Francoforte, che non riesce ad andare oltre l'1-1 con il Mainz in casa. Anzi, se non fosse stato per il gol di Hrustic nel finale, sarebbe arrivata anche una clamorosa sconfitta. L'Eintracht si vede così scavalcato dal Borussia Dortmund e in questo momento è fuori dalla zona Champions a due giornate dalla fine.