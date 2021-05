VIDEO - Mané e Thiago Alcantara lanciano il Liverpool, gol e highlights del 2-1 ai Saints

vedi letture

Al Liverpool di Jurgen Klopp basta un lampo per tempo da parte di Sadio Mané e Thiago Alcantara per aver ragione del Southampton e per rilanciarsi nella corsa europea. I Reds battono i Saints con le reti del senegalese e dello spagnolo, che chiude i conti nel recupero, e superano il Tottenham, che ha una gara in più, accorciando a -1 sul West Ham a quota 57 in classifica, al quinto posto. La zona Champions rimane un miraggio, con il Leicester distante sei punti (ma con una gara in più).