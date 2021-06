VIDEO - Messi non basta: Argentina-Cile termina 1-1, gol e highlights della gara

È terminata 1-1 la sfida fra Argentina e Cile, gara valida per il gruppo A di Copa America. Alla Seleccion non basta un gran gol di Lionel Messi, la Roja nella ripresa trova il pari grazie al rigore conquistato da Vidal e ribadito in rete da Edu Vargas dopo che il centrocampista dell'Inter aveva sbagliato il primo tentativo, facendoselo ribattere da Martinez sulla traversa. Di seguito gol e highligts della gara.