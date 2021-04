VIDEO - Neymar contro l'ex Milan Djalo: i due vengono a contatto al rientro negli spogliatoi

Serata da dimenticare quella di oggi per il Paris Saint-Germain, sconfitto dal Lille che allunga in vetta alla classifica, e per Neymar, che al rientro in campo non è riuscito ad incidere in favore dei suoi ed è addirittura stato espulso nel finale di gara. A recupero inoltrato, infatti, il brasiliano è andato a contatto con l'ex difensore del Milan Tiago Djalo, spingendolo da dietro da fuori dal campo, a gioco fermo. L'arbitro, a quel punto, si è avvicinato ai due ed ha estratto il secondo giallo ad entrambi, tra le proteste delle due squadre. Ma il siparietto tra i due non si è limitato al campo, con i due calciatori venuti quasi alle mani al rientro negli spogliatoi, come si nota da questo video che sta facendo il giro del mondo...