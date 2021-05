VIDEO - Rivedi il gol di Alisson. Il portiere brasiliano tiene in corsa Champions il Liverpool

Il suo gol al West Bromwich ha regalato una gioia travolgente al Liverpool, che a due giornate dal termine del campionato può ancora sperare nella Champions League. Una serata memorabile per Alisson Becker, che entra di diritto in una ristrettissima élite della Premier: l'ex Roma - riferisce Opta - è infatti il sesto portiere di sempre ad andare a segno in Inghilterra, e il primo in assoluto ad aver trovato la via del gol con un colpo di testa. Rivedi la rete del brasiliano nel pomeriggio di ieri che vale tre pesantissimi punti ai reds.