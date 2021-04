VIDEO - Villarreal-Arsenal 2-1, Pépé tiene vive le speranze dei Gunners: gol e highlights

Il Villarreal si aggiudica il primo round contro l'Arsenal, 2-1 il punteggio finale in favore degli spagnoli ma la rete di Pépé nel ripresa permette ai Gunners di arrivare alla gara di ritorno con qualche possibilità in più di ribaltare il risultato e conquistare la finale. Dopo essere andati sotto di due reti (Trigueros e Albiol) e di un uomo (espulsione per Ceballos), i Gunners hanno segnato il gol della speranza in vista del match di ritorno. Di seguito gli highlights della gara.