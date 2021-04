VIDEO - Villarreal-Dinamo Zagabria 2-1, altro successo per gli spagnoli: gol e highlights

Per la qualificazione alle semifinali di Europa League mancava solo un piccolo passo, ma il Villarreal, nel match contro la Dinamo Zagabria ha rischiato di mandare all'aria lo 0-2 ottenuto in Croazia. Avanti di due reti a zero nel primo tempo, gli spagnoli nella ripresa hanno visto l'avversario accorciare le distanze grazie alla rete di Mislav Orsic, che ha risposto ai gol di Paco Alcacer e Gerard Moreno, ma i croati non sono riusciti a ribaltare del tutto il match: il Villarreal vince 2-1, e avanza. Gli spagnoli centrano le semifinali con Arsenal, Roma e Manchester United.