Villarreal-Man United, Maguire recupera per la panchina. Solskjaer: "Dentro se in emergenza"

Ole Gunnar Solskjaer recupera almeno per la panchina Harry Maguire. Il centrale sembrava destinato a saltare completamente la finale di Europa League per un infortunio al legamento della caviglia nella vittoria della Premier League all'Aston Villa all'inizio di questo mese: "Non è pronto, non è allenato. Lo abbiamo in panchina perché se c'è un'emergenza ovviamente vorrà entrare. È un leader nello spogliatoio e un giocatore che tutti rispettiamo e di cui abbiamo bisogno".