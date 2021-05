Villarreal, Parejo dedica il successo al presidente: "Ha aspettato 23 anni e non è potuto esserci"

Dani Parejo è al settimo cielo dopo la conquista dell'Europa League. Il centrocampista del Villarreal, tra i migliori in campo nella sfida contro il Manchester United, ha commentato: "È stata una stagione lunga e difficile. Era tempo di fare la storia; anche arrivare in finale è stato storico ma vincere un trofeo in questo modo, dopo tanti rigori, ti lascia senza parole. Non ho mai vissuto niente del genere, è stato incredibile. Voglio dedicarlo alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, perché devono sopportarmi ogni giorno. Questa è una squadra straordinaria, una seconda famiglia. Ogni singola persona merita questo successo, soprattutto il presidente, che ha lottato per 23 anni e non ha potuto festeggiare allo stadio con noi. Lo dedichiamo a lui".