Villas-Boas rammaricato: "Meritavamo noi. Festa PSG come se avessero vinto la Champions"

André Villas-Boas ha commentato ai microfoni di Telefoot la sconfitta contro il Paris Saint-Germain nella finale di Supercoppa di Francia: "Nessun rimpianto. Siamo stati, credo, la squadra migliore. Non meritavamo di perdere questa partita. Complimenti ovviamente al PSG ma eravamo messi bene in campo, dal punto di vista fisico e tattico. Il più grande onore che ci ha fatto il PSG è stato festeggiare come se avesse vinto la Champions League. Questo dimostra l'importanza che hanno dato a questa partita. Non siamo stati troppo fortunati nel primo tempo. C'è rammarico perché abbiamo subito il gol nel finale. Volevamo alzare il trofeo, purtroppo non è stato così ma abbiamo giocato senza paura. Questo può essere importante per il futuro, per la fiducia dei giocatori".