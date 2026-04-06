Vinicius sta con Yamal: "Importante che parli di razzismo, per chi è più povero"

L'attaccante del Real Madrid, Vinícius Junior, ha elogiato il rivale del Barcellona Lamine Yamal per aver condannato pubblicamente i cori anti-musulmani in una recente partita giocata con la Spagna contro l'Egitot. Yamal, che è musulmano, aveva condannato i cori definendoli intollerabili.

Vinícius è stato spesso sottoposto a insulti razziste da quando gioca in Europa ed è tornato a dire la sua in merito alla lotta contro il razzismo: "È sempre complicato parlare dell'argomento, ma queste cose accadono spesso. Speriamo di poter continuare con questa lotta. È importante che Lamine ne parli. Potrebbe aiutare gli altri. Siamo famosi, abbiamo soldi, possiamo affrontare meglio queste cose, ma i poveri e i neri che sono ovunque e non hanno soldi, sicuramente lottano più di noi. Quindi dobbiamo stare insieme, quelli che hanno una voce più forte, i giocatori".

In una partita di Champions League giocata a Lisbona, Vinícius ha accusato il giocatore del Benfica Gianluca Prestianni di averlo chiamato "scimmia" dopo che l'attaccante brasiliano ha festeggiato davanti ai tifosi di casa. "Non sto dicendo che la Spagna o la Germania o il Portogallo siano paesi razzisti, ma ci sono razzisti in questi paesi, e anche in Brasile e in altri paesi", ha detto Vinícius. "Ma se continuiamo a combattere insieme, penso che i futuri giocatori e le persone in generale non dovranno passare di nuovo attraverso questo".