Ufficiale Viti lascia il nido per spiccare il volo: ufficiale la nuova avventura triennale al Las Palmas

Víctor Álvarez Rozada, conosciuto come "Viti", è ufficialmente un nuovo giocatore del Las Palmas. L'ala destra di 26 anni ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2027, con i Canarini grazie al trasferimento gratuito dal Real Oviedo.

Il comunicato d'addio. Per Viti sarà la prima esperienza lontano dall'Oviedo, squadra in cui è entrato dalla cantera nel 2016. E per questo i Carbayones hanno voluto salutare con il cuore in mano il proprio prodotto delle giovanili: "Non rimarrà al Real Oviedo la prossima stagione dopo dodici anni di permanenza nel club. Il club è profondamente grato per il lavoro e la dedizione dell'asturiano durante il periodo in cui ha indossato la maglia azzurra. Un periodo in cui Viti Rozada ha difeso, con orgoglio, coraggio e grinta, lo scudetto dell'Oviedo, rappresentandolo con nobiltà e coraggio sui campi del nostro Paese. Grazie di tutto Viti. Il Carlos Tartiere è e sarà sempre la tua casa".

Di contro invece il benvenuto del Las Palmas tramite nota ufficiale: "Víctor Álvarez Rozada 'Viti' si unisce all'UD Las Palmas, dopo la parentesi al Real Oviedo, e firma fino al 30 giugno 2027. Con il suo arrivo, l'UD Las Palmas rinforza la fascia destra della propria saga, potendo agire da ala o da mezzala".