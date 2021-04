Volata Bundesliga, corsa Champions: Dortmund, 2 scontri diretti per tornare in corsa

Con la Bundesliga destinata per il nono anno consecutivo al Bayern Monaco, in Germania tiene banco la volata Champions. Lipsia in difficoltà ma con un vantaggio considerevole, Dortmund che con tre successi consecutivi cerca l'impresa approfittando di qualche inciampo di Wolfsburg ed Eintracht. Quattro contendenti, tre posti disponibili. Questo lo scenario a quattro giornate dalla fine (in MAIUSCOLO le gare in trasferta):

LIPSIA punti 61

25 aprile, Stoccarda

8 maggio, DORTMUND

15 maggio, Wolfsburg

22 maggio, UNION BERLINO

WOLFSBURG punti 57

24 aprile, Dortmund

8 maggio, Union Berlino

15 maggio, LIPSIA

22 maggio, Mainz

EINTRACHT punti 56

24 aprile, LEVERKUSEN

8 maggio, Mainz

15 maggio, SCHALKE

22 maggio, Friburgo

DORTMUND punti 52

24 aprile, WOLFSBURG

8 maggio, Lipsia

15 maggio, MAINZ

22 maggio, Leverkusen