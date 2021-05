Volata Bundesliga, domani il Bayern può laurearsi campione per il 9° anno di fila

Turno di stop per la Bundesliga nel weekend appena concluso per lasciar spazio alla coppa nazionale. Si riprende domani col Bayern che dopo aver sprecato il primo match point, perdendo inaspettatamente a Magonza, ha la possibilità di festeggiare nel suo stadio regalando così l'ultimo successo ad Hansi Flick, prima della separazione. Servirà battere il Borussia Monchengladbach per non dover far calcoli. In caso contrario sarà sufficiente non fare peggio del Lipsia, atteso a Dortmund contro una squadra che deve a tutti i costi vincere per sperare ancora di qualificarsi alla Champions League. Questo lo scenario a tre giornate dalla fine (in MAIUSCOLO le gare in trasferta):

BAYERN punti 71

8 maggio, Gladbach

15 maggio, FRIBURGO

22 maggio, Augsburg

- - -

LIPSIA punti 64

8 maggio, DORTMUND

15 maggio, Wolfsburg

22 maggio, UNION BERLINO