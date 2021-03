Vorrebbe allenare Haaland? Koeman sibillino: "Non parlo di un giocatore che non è nostro"

Le piacerebbe allenare Haaland? Questa la domanda posta da un giornalista a Ronald Koeman nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Real Sociedad. Interrogativo sul quale il tecnico del Barcellona ha preferito glissare: "Per rispetto non parlo di un giocatore che non è nostro. Ho bisogno di concentrarmi sulle nostre partite e sui giocatori che ho a disposizione. Per l'anno prossimo si vedrà".