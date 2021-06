Watford, accordo completato per l'acquisto di Emmanuel Dennis, già obiettivo dell'Atalanta

vedi letture

Il Watford neopromosso in Premier League si regala un altro colpo, questa volta in attacco. Preso Emmanuel Dennis (23) dal Club Bruges. Il nigeriano ha passato gli ultimi sei mesi in prestito in Germania al Colonia, ed è al quinto anno in Europa, dove è arrivato grazie allo Zorya Lugansk. Ha esordito sia in Champions League che in Europa League, oltre che nella nazionale del suo paese.

Negli scorsi mesi il giocatore è stato accostato anche all'Atalanta.