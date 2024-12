Ufficiale Lo 0-5 contro l'Atletico fatale a Pezzolano: il Real Valladolid lo ha esonerato

vedi letture

La brutta sconfitta contro l'Atletico Madrid (0-5) è costata cara a Paulo Pezzolano. Il tecnico uruguaiano non è più l'allenatore del Real Valladolid, come ha annunciato il club spagnolo in un comunicato: "Pezzolano non sarà più l'allenatore del Real Valladolid. Le strade del Real Valladolid e Paulo Pezzolano si separano. L'allenatore uruguaiano non continuerà a Pucela dopo 70 partite ufficiali in tre stagioni, in cui ha ottenuto una promozione.

Il Club ringrazia Pezzolano per le sue prestazioni da biancovioleta e gli augura le migliori fortune per la sua nuova fase personale e professionale".