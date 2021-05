WBA-Liverpool 1-2, le pagelle: Alisson la decide. Alexander-Arnold solita freccia, male Diangana

vedi letture

WBA-Liverpool 1-2

Marcatori: 16' Robson-Kanu, 33' Salah, 90+5' Alisson.

WEST BROMWICH

Johnstone 6,5 - Reattivo tra i pali, in porta è una sicurezza. Non ha responsabilità sul gol realizzato da Salah. Nella ripresa si supera su un bel tiro di Thiago Alcantara.

Furlong 5,5 - Soffre inevitabilmente l’asse Mane-Robertson. Nel primo tempo se la cava, nella ripresa molto meno.

Ajayi 6,5 - Pedina Firmino, concedendogli davvero poco spazio. A venti minuti dalla fine, con un lancio, trova Robson-Kanu che sfiora la doppietta.

Bartley 6,5 - Attento in fase difensiva, nella prima frazione su un tiro di Mane ci mette la testa ed evita il raddoppio reds.

Townsend 6,5 - Molto bravo su Salah. Cerca di contenere al meglio l’egiziano ma aveva bisogno di maggior supporto da parte di Diangana.

Phillips 6,5 - Sfonda spesso sulla destra, cercando di mettere in area sempre traversoni interessanti per gli attaccanti baggies.

Yokuslu 6 - Protegge la linea arretrata, prestazione sufficiente la sua. (dal 75’ Livermore s.v.)

Gallagher 5 - Prende poche iniziative per vie centrali supportando davvero poco l’attacco.

Diangana 5 - In fase di possesso non si fa mai vedere. Senza palla riesce a fare anche peggio ripiegando poco. Lascia così spesso Townsend solo contro Salah e Alexander-Arnold. (dal 73’ Maitland-Niles 5 - Non cambia le sorti della gara.)

Pereira 6,5 - Galleggia tra le linee. Sulla trequarti è un moto perpetuo, pronto ad inventare per i compagni. Sulla prima rete baggies, è lui che imbuca per Robson-Kanu che sblocca il match.

Robson-Kanu 6,5 - Con la sua fisicità crea più di un grattacapo alla difesa reds. Scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Alisson, portando in vantaggio i suoi. Poco dopo, con lo stesso movimento, ci riprova ma viene murato da Alexander-Arnold. (dal 82’ Grant s.v.)

LIVERPOOL

Alisson 6 - Non è più lui. Con i piedi rischia sempre la frittata. Poco lucido anche sulle uscite. Il tutto contribuisce a dare poca sicurezza all’intero reparto arretrato. Ma di testa segna incredibilmente il gol che decide il match e guadagna la sufficienza.

Alexander-Arnold 7 - Fa su e giù per la corsia destra, non si ferma letteralmente mai. Perfetto in fase di non possesso. Si sovrappone a Salah per creare superiorità numerica nell’ultimo terzo di campo. Nei minuti finali ha l’occasione per regalare il successo ai suoi ma spreca tutto a due passi da Johnstone. Nei minuti di recupero da un suo corner arriva la rete decisiva di Alisson.

Phillips 6 - Fatica a tenere Robson-Kanu nella prima mezz’ora di gara. Nel secondo tempo respira anche perché il West Brom non attacca quasi mai.

Williams 6,5 - Di testa le prende quasi tutte. Oggi impeccabile sui duelli aerei. (dal 84’ Wijnaldum s.v.)

Robertson 6,5 - Con Mane, specialmente nella ripresa, fa venire il mal di testa a Furlong. Cerca sempre di servire i compagni con i suoi cross tagliati.

Thiago Alcantara 7 - Una delle migliori prestazioni in maglia reds. A centrocampo è lui il leader. Disegna per i compagni e sa sempre come e quando verticalizzare. Nella ripresa va vicinissimo alle rete con due belle conclusioni.

Fabinho 6 - Scherma bene la difesa, gioca semplice e ripulisce numerosi palloni.

Jones 5 - Non rischia praticamente mai la giocata in verticale. Partita piatta la sua. Klopp lo sostituisce per provare a dare una piega diversa alla gara. (dal 59’ Shaqiri 5,5 - Non si fa vedere tra le linee. Non sufficiente la sua prova.)

Salah 6,5 - Si allarga, si accentra. Fa di tutto pur di liberarsi della marcatura di Townsend. Tenta più volte di concludere verso la porta avversaria, ma trova la pronta risposta di Johnstone. Nella prima frazione, con il suo mancino chirurgico, firma il pareggio reds.

Firmino 6 - Ajayi gli sta attaccato e lo costringe a ripiegare per toccare qualche pallone in più. Aiuta comunque la squadra a risalire il campo con maggiore rapidità.

Mane 6,5 - Si muove per tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento alla retroguardia baggies. Serve l’assist per la rete di Salah.