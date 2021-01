West Bromwich, Allardyce: "Troppo passivi, dobbiamo lavorare da squadra per risalire"

Le dichiarazioni di Allardyce dopo West Bromwich Albion-Arsenal 0-4.

Il tecnico del West Bromwich Albion Sam Allardyce ha commentato così il pesante k.o. per 0-4 incassato contro l’Arsenal: “Dobbiamo imparare molto da questa partita, percome l’abbiamo giocata male. Adesso pensiamo alla FA Cup, in cui darò spazio a qualche giocatore che ha avuto meno possibilità di giocare. Dobbiamo lavorare molto, soprattutto sul piano difensivo. Oggi siamo stati passivi, mentre contro Liverpool e Manchester City abbiamo controbattuto le loro azioni offensive. Abbiamo iniziato bene la ripresa con un gol che è stato annullato, ma sulla rete di Lacazette la gara è finita. In questo periodo è stato impossibile allenare realmente la squadra, avendo tante gare in pochi giorni. Dobbiamo cominciare a lavorare da squadra, mettendo in campo tutta la determinazione possibile per uscire da questa situazione”.