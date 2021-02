West Bromwich-Man United 1-1, le pagelle: difesa dei Baggies coriacea, Rashford lezioso

Queste le valutazioni di West Bromwich-Manchester United: gara terminata 1-1.

WEST BROMWICH-MANCHESTER UNITED 1-1

Marcatori: 2’ Diagne (W), 45’ B.Fernandes (M)

WEST BROMWICH

Johnstone 6,5 – Alza bandiera bianca sulla bella girata di B.Fernandes che vale l’1-1, ma nella ripresa si supera su un tentativo ravvicinato di Greenwood.

Peltier 6 – Contiene con buona costanza Shaw sulla destra, badando poco alla fase di spinta. (Dal 46’ Furlong 6 – Si alterna al meglio tra fase difensiva e offensiva)

Ajayi 7 – Gara solida a protezione dell’area, talvolta spazzando via senza badare troppo all’estetica.

Bartley 7 – Si fa notare con delle ottime chiusure difensive, neutralizzando più volte un attacco temibile come quello dello United.

Townsend 6 – Soffre l’intraprendenza di Wan-Bissaka, risultando più determinante in fase offensiva con un paio di cross pericolosi.

Yokuslu 6 – Funge da schermo davanti alla difesa, limitando molto B.Fernandes soprattutto nella prima mezz’ora. (Dal 67’ Livermore 6 – Il suo apporto dà più sostanza che precisione alla mediana nella parte finale del match)

Snodgrass 6,5 – Accompagna sempre l’azione, sfiorando il possibile 2-0 di testa su cross di Townsend. Esce nel finale dopo aver dato tutto. (Dall’87’ Phillips s.v.)

Ghallagher 6,5 – Tra i migliori nella formazione di Allardyce, per l’assist con cui manda in gol Diagne e per la determinazione con cui pressa i portatori di palla avversari.

Maitland-Niles 5,5 – Impreciso soprattutto quando s’inserisce in avanti, come nell’azione sviluppata nella ripresa in cui sbaglia il passaggio a Diagne per il possibile 2-1

Pereira 5,5 – Un paio di spunti sulla sinistra, in una prova con più ombre che luci.

Diagne 6,5 – Il migliore nella formazione di Allardyce nel primo tempo dato che, oltre al gol dell’immediato vantaggio, aiuta moltissimo la squadra in fase difensiva. Rovina la sua prova nella ripresa con un paio di errori sotto porta.

MANCHESTER UNITED

De Gea 6,5 – Dopo poco più di un minuto, viene sorpreso da Diagne. Si riscatta alzando sopra la traversa il pallone colpito di testa dall'attaccante e ipnotizzandolo anche nella ripresa.

Wan-Bissaka 6 – Spinge molto sulla destra, avendo qualche difficoltà in più nel momento in cui deve pensare a difendere.

Lindelof 5 – Primo tempo da dimenticare, per come si fa sfuggire Diagne sul gol e per i numerosi duelli persi con l’attaccante biancoblu.

Maguire 6,5 – Decisamente più positivo rispetto a Lindelof, sia nella sua area che per i suoi sganciamenti offensivi. In uno di questi, centra il palo a pochi istanti dal fischio finale.

Shaw 6 – Parte con poca intraprendenza, per poi crescere e risultare protagonista sul pareggio con l’assist vincente per B.Fernandes.

McTominay 6 – Solita prova di sostanza in mediana, ma con meno efficacia offensiva rispetto ai suoi standard abituali. Cresce da questo punto di vista nella ripresa.

Fred 6 – Prova a rendersi utile in fase di costruzione della manovra, riuscendoci a fasi alterne. (Dall’80’ Van de Beek s.v.)

Rashford 5 – Bada più all’estetica che alla sostanza, cercando troppe volte la giocata difficile senza risultare determinante in zona gol.

B.Fernandes 6,5 – In una gara nel complesso grigia, ha comunque il merito di riportare il match in parità con una girata al volo su cross di Shaw.

Martial 5 – Fatica ad incidere in avanti, facendo spesso la scelta sbagliata negli ultimi metri. (Dal 66’ Greenwood 6 – Risulta più incisivo del compagno, sfiorando il gol nel corso del secondo tempo)

Cavani 5,5 – Viene contenuto bene dai difensori avversari, non rendendosi praticamente mai pericoloso dalle parti di Johnstone.