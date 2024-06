Ufficiale West Ham, annunciato il rinnovo di Cresswell fino al 2025: la nota del club

Il West Ham United è lieto di confermare che Aaron Cresswell ha firmato un'estensione del contratto di un anno con il Club: il nuovo accordo scadrà nel 2025. "Già giocatore più longevo degli Hammers, il trentaquattrenne ha messo nero su bianco un accordo che lo vedrà entrare nell'undicesima stagione in Claret and Blue. Acquistato dall'Ipswich Town nel luglio 2014, Cresswell è stato un ingranaggio chiave nella ruota del West Ham per oltre un decennio che ha prodotto molti momenti memorabili, tra cui il trasferimento al London Stadium, cinque piazzamenti nella top ten della Premier League, molteplici qualificazioni europee e il trionfo della UEFA Europa Conference League del 2023.

East London è una casa lontano da casa per il difensore nato a Liverpool, che non vede l'ora di creare molti altri ricordi nella capitale dopo aver trascorso un decennio al sud. "Dieci anni sono un lungo periodo e ho amato ogni minuto trascorso qui", ha detto Cresswell a West Ham TV. "Sono felice di essere qui per almeno un'altra stagione. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui. Mio figlio e mia figlia sono entrambi nati qui".

"Penso che ci siano delle somiglianze tra l'East London e Liverpool, in termini di ambiente di duro lavoro, impegno e dare tutto quello che hai, e mi piace pensare di averlo dimostrato durante il mio periodo qui. Ogni volta che indosso la maglia, significa molto rappresentare il Club. Quest'anno c'è stato un po' di cambiamento di ruolo: non ho giocato molto, ma sono nel calcio da molto tempo per capire che c'è un quadro più ampio del semplice giocare ogni settimana. Mi piacerebbe pensare di averlo fatto bene quando non giocavo, supportando la squadra e i ragazzi".

"Certo, voglio ancora giocare e non avrei firmato il contratto se non avessi pensato di essere abbastanza in forma e in salute per fare comunque un buon lavoro per la squadra. Sono stato fortunato con gli infortuni nella mia carriera e ho sempre cercato di fare le cose giuste fuori dal campo, mangiando e dormendo bene, allenandomi duramente ogni giorno e cercando di mantenere alti gli standard".