West Ham, fra salvezza e mercato: si valuta il riscatto di Disasi ma non alle richieste del Chelsea

La stagione del West Ham è decisamente in salita. Ma dopo il mercato di gennaio la formazione londinese ha ripreso a macinare punti tornando in corsa per la salvezza. Al momento gli Hammers sono al terzultimo posto in Premier League ma hanno agganciato il Nottingham Forest e sono a -1 dal Tottenham che appare sempre più in caduta libera.

Merito anche dell'apporto che Alex Disasi ha dato alla fase difensiva. Con il difensore centrale, cinque presenze in campionato dopo essere stato fuori orsa di fatto al Chelsea nella prima partita di stagione, il West Ham ha sei gol. Va sottolineato però come cinque siano state incassate nella sola gara contro il Liverpool mentre in tre circostanze sono arrivati altrettanti clean sheet.

E con la salvezza ancora da raggiungere il club valuta la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mail, ci sarebbero valutazioni in corso per riscattare il centrale francese dai Blues che però vorrebbero rientrare dei 38,8 milioni di sterline spesi per il giocatore nel 2023. Cifra che il West Ham però non vorrebbe investire.