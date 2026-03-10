TMW Disasi resta al West Ham? Il Chelsea lo valuta 23 milioni. "Se dico tutto finisco nei guai"

Axel Disasi vuole rimanere al West Ham. Nelle ultime settimane gli Hammers hanno visto un netto miglioramento della propria fase difensiva dopo l'arrivo del difensore francese: quattro clean sheet da quando ha cambiato sponda di Londra, dal Chelsea agli Hammers. Prima, in stagione, era capitato solamente una volta. Evidenti quindi i benefici per un club che rischia comunque la retrocessione a quota 28 punti, pari merito con il Nottingham - ma peggiore differenza reti - e a un punto dal Tottenham di Igor Tudor.

La valutazione che ne fa il Chelsea è di 23 milioni di euro. Questo perché Disasi è arrivato tre anni fa per 45 e ha firmato un contratto di sei anni. Quindi per evitare una minusvalenza bisognerà atterrare intorno a quella cifra. Non esagerata se il West Ham dovesse salvarsi, visto che ha trovato un leader affidabile. Ovviamente in caso di retrocessione tornerà in Blues, ma nel suo contratto non è prevista attualmente un'opzione per l'acquisto da parte dei Clarets and Blue.

Nei giorni scorsi Disasi è tornato sulla prima parte di stagione, quando Enzo Maresca lo ha tolto dalla lista del Chelsea. "Se dovessi dire tutto, forse finirei nei guai, ma è stata dura. È stato molto duro guardare le partite in TV ogni singola settimana, ogni singolo fine settimana. Stavo solo lavorando, aspettando il mio momento ed è per questo che ora mi diverto, perché so cosa si prova a stare davanti alla TV e non in campo".