West Ham, Disasi: "Ci restano tre partite, lotterò fino alla fine per raggiungere l'obiettivo"

Il difensore del West Ham Axel Disasi, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha parlato dopo il ko per 3-0 contro il Brentford: "La settimana scorsa è andata bene e ultimamente abbiamo giocato molto bene. Oggi non era la nostra giornata, ed è vero che siamo tristi, ma è importante che ora ci schiariamo le idee e andiamo avanti, perché abbiamo ancora tre partite da giocare".

Prosegue: "Ci sono ancora partite da giocare nel fine settimana, quindi al momento non sappiamo dove saremo, perciò dobbiamo rimanere positivi e continuare a lottare, perché sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare. Sappiamo tutti che c'è molta responsabilità e pressione, ma non possiamo lasciarci abbattere da una sconfitta. Abbiamo dimostrato di recente di poter competere con le migliori squadre del campionato, quindi dobbiamo rimanere fiduciosi e positivi".

In chiusura: "Avremo bisogno che tutti continuino a lottare fino alla fine della stagione. Resteremo uniti e dovremo solo portare energia e positività. Questo vale sia per noi giocatori che per i tifosi, perché l'atmosfera nell'ultima partita in casa contro l'Everton è stata incredibile. Prendo questa missione molto sul personale, perché voglio ricambiare l'amore e il rispetto che tutti mi hanno dimostrato. Ci restano tre partite e lotterò fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo".