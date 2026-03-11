Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Axel Disasi, scartato dal Milan a gennaio. Salvo poi rifiutare la corte della Fiorentina

TUTTO mercato WEB
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Axel Disasi è una delle storie più curiose del mercato invernale. Arrivato al Chelsea nell’estate 2023 dal Monaco per circa 45 milioni di euro, dopo essersi affermato come uno dei centrali più affidabili della Ligue 1 e partecipato al Mondiale 2022 in Qatar, la sua esperienza in Bleus come titolare è durata davvero pochissimo.

Già dallo scorso settembre Disasi era stato dichiaratamente sul mercato. Il difensore aveva respinto diverse proposte dalla Premier League per cercare di forzare il ritorno al Monaco, ma la trattativa con il club del Principato non si è mai concretizzata e si è chiusa con una fumata nera. A quel punto il nuovo tecnico Enzo Maresca ha preso una decisione drastica: escluderlo dalla lista insieme a Raheem Sterling, facendolo rimanere fuori per metà stagione. “Se dico tutto, forse finirò nei guai, ma è stata dura. È stato molto duro guardare le partite in TV ogni singola settimana, ogni singolo fine settimana", ha detto, parlando dopo la partita. Stavo solo lavorando, aspettando il mio momento ed è per questo che ora mi diverto, perché so cosa si prova a stare davanti alla TV e non in campo".

Poi è arrivato il mercato di gennaio. A metà dicembre anche il Milan aveva inserito Disasi nella propria lista di possibili rinforzi per la difesa, salvo poi decidere diversamente. Il transalpino ha invece rifiutato la proposta della Fiorentina: nonostante la corte di Fabio Paratici, il difensore non se l’è sentita di trasferirsi in Italia per una squadra impegnata nella lotta salvezza. Salvo poi andare al West Ham, senza spostarsi da Londra, anche loro invischiati in una zona rossa. Oggi Axel Disasi compie 28 anni.

