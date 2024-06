Ufficiale West Ham, Ogbonna e Anang non rinnoveranno il contratto: l'annuncio del club

vedi letture

Tramite un comunicato ufficiale, il West Ham ha annunciato l'addio di Angelo Ogbonna e Joseph Anang. Ecco la nota del club: "Il West Ham United può confermare che Angelo Ogbonna e Joseph Anang lasceranno il Club quando i rispettivi contratti scadranno il 30 giugno 2024. Il Club può anche confermare che è ancora in trattative con Ben Johnson e Divin Mubama per potenziali nuovi contratti. Ogbonna se ne va dopo nove anni memorabili nell'East London. Il difensore nazionale italiano ha fatto 249 presenze in Claret e Blue dopo essere arrivato dalla Juventus nel luglio 2015, inclusa una come sostituto nella finale della UEFA Europa Conference League del 2023 contro l'ACF Fiorentina".

"Il difensore centrale, che ha compiuto 36 anni il 23 maggio, è diventato una figura popolare tra i suoi compagni di squadra, dirigenti, allenatori e tifosi, che lo hanno affettuosamente battezzato "Uncle Ange" in riconoscimento della sua esperienza, leadership e personalità calorosa. Ogbonna ha avuto un ruolo importante nella storica stagione finale del West Ham al Boleyn Ground nel 2015/16, è stato il secondo classificato Hammer of the Year nel 2019/20 e ha fatto parte della rinascita degli Irons nelle ultime stagioni, culminata con quella notte indimenticabile a Praga nel giugno dell'anno scorso. Durante il suo periodo nell'East London, Ogbonna ha segnato 13 gol, tra cui memorabili colpi di testa nelle vittorie in coppa contro Liverpool e Tottenham Hotspur, ed è stato capitano della squadra in più di una dozzina di occasioni. È stato anche selezionato per la squadra italiana per UEFA Euro 2016".

"Il giovane portiere Anang se ne va dopo sette anni con il Club. Nato in Ghana, Anang si è trasferito a Londra da adolescente ed è diventato professionista nel 2018. Da allora, ha avuto periodi di prestito nei club EFL Stevenage e Derby County e ha brillato per la squadra irlandese St Patrick's Athletic nei turni di qualificazione della UEFA Europa Conference League nel 2022, mentre è stato convocato anche a livello di Inghilterra U20. Anang è stato il portiere n. 3 nelle ultime due stagioni ed è apparso in oltre 30 squadre di prima squadra, tra cui sei quando il West Ham ha vinto la UEFA Europa Conference League la scorsa stagione".

"Il West Ham United desidera ringraziare Angelo e Joseph per il loro duro lavoro e impegno durante le loro carriere in Claret e Blue e augura loro il meglio per il futuro".