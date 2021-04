Willock gela Anfield al 96'. Il Liverpool pareggia 1-1 col Newcastle e si complica la vita

Clamoroso finale di partita ad Anfield, dove il Newcastle strappa un punto preziosissimo grazie alla rete segnata da Willock al 96'. La squadra di Klopp era passata in vantaggio dopo pochissimi minuti con Salah e aveva controllato abbastanza agevolmente fino ai minuti di recupero (sprecando più volte le occasioni per il raddoppio), in cui è successo praticamente di tutto: prima la rete annullata a Wilson al 92' (decisivo il VAR), poi l'insperato pari per i Magpies, che guadagnano un punto sul terzultimo posto. Il Liverpool sale a 54 e dovrà sperare in un pareggio tra West Ham e Chelsea nella sfida che comincerà alle 18.30.

Il programma completo

Ieri

Arsenal-Everton 0-1: 76' aut. Leno

Oggi

Liverpool-Newcastle 1-1: 3' Salah, 96' Willock (N)

West Ham-Chelsea

Sheffield United-Brighton

Domani

Wolverhampton-Burnley

Leeds-Manchester United

Aston Villa-West Bromwich Albion

Lunedì

Leicester-Crystal Palace