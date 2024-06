Ufficiale Witsel rinnova con l'Atletico prima dell'Europeo. Ora la scadenza è fissata nel 2025

vedi letture

"Sono così felice di restare un altro anno in questo grande club. Atletico, ci vediamo presto". Questo il messaggio di Axel Witsel, difensore dei Colchoneros, che ha rinnovato il suo contratto con i rojiblancos fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato integrale presente sul sito:

"Axel Witsel e l'Atletico Madrid hanno concordato di rinnovare il contratto del giocatore con il club fino al 30 giugno 2025. La stella belga si è unita alla nostra squadra nell'estate 2022 e da allora Axel ha collezionato 94 presenze ufficiali in due stagioni, diventando così il secondo giocatore – subito dietro Oblak – ad aver giocato il maggior numero di minuti durante l'ultima stagione. Il calciatore belga è diventato uno dei pilastri della squadra di Diego Pablo Simeone. La sua natura poliedrica e la sua esperienza sono state fondamentali nel fornire supporto sia in difesa che a centrocampo, ruoli in cui ha soddisfatto le richieste dell'allenatore argentino. Congratulazioni, Axel!".