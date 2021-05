Wolverhampton, futuro incerto per mister Espirito Santo: contatti tra Jorge Mendes e l'Aston Villa

Jorge Mendes lavora per trovare una nuova possibile sistemazione al suo assistito Nuno Espirito Santo. A riportarlo è il portale The Football Insider, secondo il quale il nome del tecnico - attualmente alla guida del Wolverhampton - sarebbe finito sulla scrivania della dirigenza dell'Aston Villa in vista della prossima stagione sportiva. Un'ipotetica nuova avventura dunque per il portoghese, al Molineux ormai dal 2017.