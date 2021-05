Wolverhampton, si parla ancora portoghese? Oltre a Fonseca piace l'ex Benfica Lage

Non solo Paulo Fonseca. Ma sempre un portoghese, proprio come l'ultimo (Espirito Santo). Il Wolverhampton è impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore e Jorge Mendes come sempre guarda al suo Portogallo. L'ultimo obiettivo inserito in lista, secondo il Guardian, è Bruno Lage, allenatore del Benfica la scorsa stagione.