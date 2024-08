Ufficiale Woo-yeong Jeong cambia squadra in Bundesliga: dallo Stoccarda all'Union Berlino

Nuovo rinforzo per l'Union Berlino, che prende Woo-yeong Jeong dallo Stoccarda. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'FC Union Berlin si è assicurato i servizi del centrocampista offensivo Woo-yeong Jeong in prestito. Nato in Corea del Sud, si unisce al club dal VfB Stuttgart.

Nel 2010, Jeong si è unito all'Incheon United FC, il suo primo club ufficiale, dove nel 2015 si era affermato nella K League Junior, la lega giovanile dei club professionistici sudcoreani. Le sue prestazioni nella prima metà della stagione 2017 sono state eccezionali, quando ha segnato sette gol e, di conseguenza, il centrocampista ha attirato l'attenzione di vari club europei, trasferendosi all'FC Bayern München nel gennaio 2018. Nel resto della stagione 2017/18, Wooyeong ha acquisito esperienza sia nella Bundesliga U-19 che nella UEFA Youth League.

Nella stagione 2018/19, Wooyeong è stato promosso nella squadra amatoriale dell'FC Bayern e ha giocato un ruolo chiave nella promozione della squadra dalla Regionalliga Bayern alla 3. Liga, segnando 13 gol nel processo. Ha fatto il suo debutto per la prima squadra il 27 novembre 2018 sotto la guida dell'allenatore Niko Kovač nella penultima partita del girone della UEFA Champions League contro il Benfica, subentrando come sostituto di Thomas Müller all'81° minuto.

Il destro si è trasferito allo SC Freiburg per la stagione 2019/20. Sotto la guida dell'allenatore Christian Streich, tuttavia, ha giocato solo nella Regionalliga Südwest, dove ha segnato due gol in sei partite. Jeong ha saltato i preparativi invernali a causa della sua partecipazione al campionato asiatico Under-23 del 2020. Non è tornato al Freiburg dopo il torneo, ma è stato rispedito in prestito all'FC Bayern fino alla fine della stagione. Lì ha giocato 15 partite, segnando un gol e creandone molti altri. Ha vinto il campionato di terza divisione con la squadra prima di lasciare Monaco per la stagione 2020/21.

Tornato allo SCF, ha totalizzato 99 presenze per il Freiburg nelle tre stagioni successive prima di unirsi al VfB Stuttgart la scorsa estate, dove Jeong è apparso in 29 partite, segnando cinque gol e il club è arrivato secondo. Il 24enne Jeong ha collezionato 111 presenze in Bundesliga, segnando 12 gol e altri sette assist".