Woodward lascia il Man United: "Presto il club tornerà a vincere la Premier League"

Adesso è ufficiale, nel pieno caos della Superlega, il Manchester United ha reso noto che il vicepresidente esecutivo Ed Woodward lascerà il suo incarico alla fine del 2021. A commento, arrivano le parole dello stesso Woodward ai canali ufficiali del club: "Sono estremamente orgoglioso di aver servito lo United ed è stato un onore lavorare per la più grande squadra di calcio del mondo negli ultimi 16 anni. Il club è ben posizionato per il futuro e sarà difficile per me andarmene alla fine dell'anno. Farò tesoro dei ricordi del mio periodo a Old Trafford, dove abbiamo vinto tre trofei. Abbiamo investito più di 1 miliardo di sterline nella squadra durante la mia gestione e sono particolarmente contento dei progressi che i giocatori hanno fatto sotto l'astuta guida di Ole Gunnar Solskjaer e dello staff negli ultimi due anni. Sono sicuro che con i cambiamenti che abbiamo apportato presto il club tornerà a vincere il titolo. La nostra accademia di fama mondiale è di nuovo fiorente, con 34 giocatori che sono passati in prima squadra dal 2013, ed è stato un piacere vedere talenti come Marcus Rashford, Mason Greenwood e Axel Tuanzebe prosperare tra i grandi. Vorrei infine ringraziare gli appassionati tifosi dello United per il loro supporto durante i periodi buoni e cattivi. So che questo è stato un periodo impegnativo nella nostra storia, ma il loro sostegno alla squadra non è mai stato messo in dubbio".