Wright-Phillips: "Haaland il sostituto di Aguero al City, potrebbe restarci anche 10 anni"

Shaun Wright-Phillips, storico esterno del Manchester City, ha analizzato così l'addio di Sergio Aguero ai Citizens al termine di questa stagione, sbilanciandosi anche sul suo possibile sostituto in attacco: "In un certo senso me lo aspettavo, ma allo stesso tempo sono devastato da questa notizia. Aguero è un giocatore che ha battuto dei record e servirà quindi trovargli un sostituto all'altezza. Chi? Penso a Erling Haaland, per i gol che segna e per l'età che ha. Se le cose andassero bene, infatti, il City potrebbe tenerselo anche per 10 anni là davanti".

