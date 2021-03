Young Boys-Ajax 0-2, le pagelle - Klaassen ringhia, Tadic illumina. Serata no per Camara

Young Boys-Ajax 0-2

Marcatori: 20’ Neres (A), 49’ rig. Tadic (A)

YOUNG BOYS

Faivre 5,5 - I lancieri arrivano da tutte le parti, prova ad alzare il muro ma i due centrali non lo aiutano. In uscita non dà la sicurezza giusta e si fa scappare qualche pallone di troppo.

Hefti 5 - Dalle sue parti si fa vedere spesso Tagliafico, un cliente per niente semplice. Gli lascia parecchio spazio, l'argenti ringrazia e affonda.

Camara 4,5 - Parte con grinta e allontana un paio di palloni come se non ci fosse un domani. Poi inizia a commettere falli inutili e dettati dal nervosismo. Suo il fallo di mano per il rigore dell'Ajax. (Dal 65’ Rieder 6 - Ci mette grinta e personalità nonostante il risultato).

Lustenberger 5 - Come il collega di reparto inizia a giocare con una buona dose di nervosismo. Tadic fa quello che vuole, il centrale svizzero lo randella di continuo.

Lefort 5 - Serata da dimenticare, si presenta con un passaggio sbagliato. Dalle sue parti Antony fa il bello è il cattivo tempo, viene sostituito al termine del primo tempo. (Dal 46’ Maceiras 6 - Dà maggiore copertura, ma la velocità degli esterni ospiti è difficile da contenere).

Fassnacht 5,5 - Prova un colpo di testa col punteggio ancora fermo sullo 0-0, poi si eclissa e non accelera più sulla corsia di competenza. (Dal 71’ Gaudino 6 - Buon approccio alla sfida, prova anche un paio di giocate personali).

Lauper 5 - I centrocampisti ospiti non hanno l’intenzione di giocare un’amichevole e si vede sin dai primi minuti. Corre a vuoto, in diverse occasioni arriva in ritardo.

Sierro 6 - Inizia con un controllo sbagliato, ma poi è l’unico che prova a riordinare le idee in mezzo al campo.

Sulejmani 6 - Va a corrente alternata quando deve accelerare sulla corsia, in difesa è spesso assente. Sulla destra gli olandesi fanno quello che vogliono. Un paio di conclusioni spaventano Stekelenburg. (Dal 71’ Spielmann 5,5 - Va bene il risultato, ma ogni gara va onorata al meglio).

Elia 6 - È l’unico nel primo tempo a provare scompiglio in mezzo l'area di rigore, ma spesso viene lasciato solo. Col passare del tempo e col risultato ormai compromesso si eclissa tra le maglie ospiti. (Dal 64’ Mambimbi 5,5 - Non ha un buon impatto sulla sfida, commette qualche leggerezza di troppo).

Nsame 5,5 - Tanto lavoro spalle alla porta, ma spegne le speranze di rimonta regalando il pallone a Tadic per il gol dell’1-0. Segna il gol della bandiera, ma gli viene tolto dal VAR.

AJAX

Stekelenburg 6 - Si guadagna la sufficienza con un paio di interventi. Corre qualche pericolo, ma chiude la porta a doppia mandata e porta a casa un clean sheet.

Rensch 5,5 - Commette un paio di imprecisioni all’inizio del match, poi Ten Hag gli chiede maggiore attenzione e l’esterno destro risponde presente. La prova però resta insufficiente. (Dall’81’ Schuurs s.v.).

Alvarez 6,5 - Elia gli crea qualche problema di troppo, ma se la cava bene. Inizia a vincere diversi duelli e chiude la porta all'attaccante di casa con diversi interventi all'ultimo istante.

Lisandro Martinez 6,5 - Salva sulla linea il gol dell’1-0, da quel momento in poi chiude a doppia mandata la difesa e concede davvero poco ai padroni di casa.

Tagliafico 6,5 - In difesa non sbaglia un intervento, quando trova lo spazio adatto prova anche l’accelerazione. Sfiora il gol in due occasioni, ma Faivre gli nega la gioia personale. (Dal 74’ Klaiber s.v.).

Gravenberch 6 - Ci mette sempre il piede e non si ferma mai. Si vede meno nella ripresa, ma si mette sulla linea del centrocampo per schermare i vari palloni che transitano dalle sue parti.

Klaassen 7 - Il 3-0 di vantaggio non lo sente minimamente, mette in campo lo stesso spirito di uno che deve giocarsi una finale. Non si ferma praticamente mai.

Blind 6,5 - Un intervento scomposto dopo pochi minuti fa capire quale sarà il copione della partita. Moto perpetuo, scippa un bel quantitativo di palloni. (Dal 66’ Kudus 6 - Si mette in mediana e non lascia giocare la squadra di Seoane).

Antony 7 - La qualità c’è e si vede, ad ogni accelerazione crea un pericolo. Nota di merito per il numero 39, ma i complimenti vanno estesi a tutta la squadra: gioca con grinta e intensità nonostante la qualificazione conquistata. (Dall’81’ Brobbey s.v.).

Tadic 7,5 - Si piazza in attacco e distribuisce palloni, non sbaglia praticamente nessun tocco. Prima spaventa Faivre con un paio di conclusioni pericolose, poi trova il gol su calcio di rigore.

Neres 7 - Pronti-via, si fa trovare al posto giusto nell'istante giusto: gol su suggerimento di Tadic e qualificazione indirizzata già nel primo tempo. Va a fasi alterne, ma quando accelera diventa un pericolo. (Dal 66’ Idrissi 6,5 - Ci mette tanta grinta e sfiora anche la rete).