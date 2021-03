Young Boys, Sulejmani: "L'Ajax ha dominato. Al ritorno faremo del nostro meglio"

Miralem Sulejmani, centrocampista serbo classe '88 dello Young Boys, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul sito ufficiale della UEFA (uefa.com) al termine dell'incontro Ajax-Young Boys 3-0, valevole per la gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2020/2021:

"L'Ajax ha dominato - dichiara il calciatore giallonero -. È davvero un peccato che non siamo riusciti a trovare un modo per giocare il nostro calcio. Ovviamente siamo delusi. Nel primo tempo siamo rimasti sullo 0-0 perché siamo riusciti a rimanere contratti. Abbiamo provato a fare la stessa cosa anche nel secondo tempo ma l'Ajax ha un grande gioco corale quindi non è stato facile contenerlo per tutta la partita".

Sulla qualificazione: "C'è la seconda partita tra una settimana, quindi ci sono ancora speranze. Chiaramente dovremo attaccare di più per creare occasioni da gol. In casa siamo molto offensivi e faremo del nostro meglio poi vedremo a cosa ci porterà".