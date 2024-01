Ufficiale Zack Steffen lascia il Manchester City. Il portiere ha firmato con i Colorado Rapids

I Colorado Rapids hanno annunciato l'ingaggio del portiere americano Zack Steffen. Il giocatore, 28 anni, ha firmato un contratto triennale, valido fino al 31 dicembre 2026 con un'opzione per un ulteriore anno.

Il comunicato: "Colorado ha prima acquisito i diritti di formazione dal New England Revolution in cambio di 50.000 dollari. 'Zack è un portiere di alto livello con una vasta esperienza a livello internazionale e in MLS. Le sue eccezionali capacità e la comprovata esperienza lo rendono un'aggiunta preziosa al nostro organico', ha affermato il presidente di Colorado Rapids, Pádraig Smith. 'Il suo carattere e la sua mentalità saranno di grande beneficio per la nostra squadra. Non vediamo l'ora di dargli il benvenuto in Colorado'.

Steffen, 28 anni, si unisce al Colorado dopo quattro stagioni con il Manchester City Football Club nella Premier League inglese. In 21 presenze con il club inglese, tra Premier League, Champions League, FA Cup, EFL Cup e Community Shield, ha mantenuto per otto volte la porta inviolata. Ha vinto il ​​titolo di Premier League per le stagioni 2020-21 e 2021-22, conquistato la Coppa EFL nel 2020-21 ed è arrivato in finale di UEFA Champions League per la stagione 2019-20".