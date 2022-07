ufficiale Manchester City, Steffen in prestito in Championship: il portiere va al Middlesbrough

Cessione in prestito per Zack Steffen. Come annuncia il sito ufficiale, il portiere statunitense del Manchester City andrà in prestito in Championship al Middlesbrough. L'estremo difensore ha collezionato 21 presenze nelle due stagioni alla corte di Guardiola.