Zenit campione di Russia, Dzyuba si presenta sul palco della premiazione vestito da Deadpool

Nella giornata appena conclusasi lo Zenit ha travolto in casa la Lokomotiv Mosca, conquistando per la terza volta consecutiva il titolo di campione di Russia. Grande protagonista dei festeggiamenti dopo il fischio finale è stato Artem Dzyuba, che dopo essersi scatenato in campo con una doppietta l'ha fatto anche sul palco della premiazione, presentandosi vestito... da Deadpool. Il video del curioso episodio ha fatto, nemmeno a dirlo, il giro del web.

Just Artem Dzyuba receiving his championship medal dressed as @Deadpool, nothing to see here. pic.twitter.com/oVD4X9nLIK

— Russian Football News (@RusFootballNews) May 2, 2021