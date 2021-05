Lo Zenit è campione di Russia: vittoria per 6-1 nello spareggio con la Lokomotiv

Oltre all'Inter, anche lo Zenit si è laureato campione in patria nel pomeriggio di oggi. Il club di San Pietroburgo ha demolito per sei reti a uno la malcapitata Lokomotiv Mosca, in quello che era un autentico spareggio per il titolo. La squadra guidata da Semak si è così portata a più otto sugli avversari, un divario incolmabile a due giornate dal termine. Lo Zenit può così festeggiare, con ampio merito, il terzo trionfo consecutivo in campionato.