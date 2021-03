Zero gol in tre partite: Haaland non punge, ma la Norvegia vola grazie a Sorloth

Gibilterra, Turchia, Montenegro. Un trittico di partite che Erling Haaland non scorderà facilmente: il bomber del Borussia Dortmund non è riuscito a trovare la rete in nessuna delle sfide disputate dalla sua Norvegia in questa settimana. Un dato sorprendente, considerata la straordinaria media realizzativa dell'attaccante e le grandi motivazioni in vista di una finestra di mercato che potrebbe portarlo a vestire una delle maglie più prestigiose del calcio europee. Se il robot del gol non sorride, lo stesso non si può dire per il compagno di reparto: Alexander Sorloth, infatti, chiude questa sua parentesi internazionale con due reti all'attivo, tra cui quella importantissima segnata contro la Macedonia. Una gioia per il ragazzo di Trondheim, che ancora non è riuscito a incidere come vorrebbe in Bundesliga, con la maglia del Lipsia. Al contrario di Haaland, la cui stagione resta comunque stratosferica.