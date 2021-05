Zidane ai giornalisti: "Futuro? So che per voi è importante, ma non perdo tempo a parlarne"

Il futuro può attendere la prossima settimana, Zinedine Zidane oggi pensa solo all'ultimo turno de LaLiga. Lo ha confermato lo stesso tecnico del Real Madrid in conferenza stampa, alla vigilia della gara col Villarreal che - in caso di contemporaneo passo falso dell'Atletico contro il Valladolid - potrebbe regalare ai blancos la vittoria del titolo: "Nel 2017 abbiamo trionfato all'ultima giornata, è questo che rende bello il calcio. Futuro? Ciò che conta è la prossima partita, ci sarà tempo per discutere del futuro. Ora non è il momento, tutte le nostre energie sono rivolte alla sfida di domani. Dopo 37 partite non perderemo tempo a parlare di ciò che potrebbe succedere nella prossima stagione. So che per voi è importante e per questo rispetto le vostre domande, ma qui siamo concentrati solo sulla gara di domani", le dichiarazioni del tecnico merengue.

