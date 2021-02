Zidane dice no al futuro lontano da Madrid: "Vedremo quel che accadrà ma ora penso al Real"

Voci sul futuro di Zinedine Zidane tra presente e domani. "Io sulla panchina della Francia. No, sono qui. Vedremo quel che accadrà ma la mia mente è qui, a Madrid. La Liga? Ci sono ancora 48 punti da qui alla fine, combatteremo per ogni punto e poi vedremo dove saremo". Su Hazard, invece, dice che "sta meglio e la prossima settimana potrà allenarsi con noi" mentre non vuole entrare nella polemica tra Bale e Mourinho. "Gli auguro di far bene".