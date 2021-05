Zidane: "Giocheremo alla morte. Ramos? Se è qui, è perché può scendere in campo"

Zinedine Zidane si prepara alla battaglia di Stamford Bridge e potrebbe avere a disposizione il suo condottiero e capitano, Sergio Ramos. Il tecnico francese ha dichiarato in conferenza stampa: "Domani vedremo se giocherà. Non lo dirò adesso. La cosa più importante per noi è che sia qui, avere il nostro leader e capitano. Non rischieremo nulla, ma è qui perché può scendere in campo. Tutti quelli che sono qui sono pronti. Giocheremo alla morte, una semifinale di Champions League non si gioca tutti i giorni. Sicuramente ci sarà da soffrire".