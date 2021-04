Zidane evita domande sulla Superlega: "Non è il mio lavoro. Penso al Cadice"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cadice, Zinedine Zidane è stato ovviamente interpellato sulla questione Superlega, della cui nascita il Real Madrid è stato grande promotore: "Questa è una domanda alla quale può rispondere solo una persona, il presidente. Io sono qui per parlare della partita, non per parlare di altre cose. Non è il mio lavoro. Ci aspettiamo una punizione dalla UEFA? Non ne abbiamo parlato con la squadra. Abbiamo una partita da giocare al meglio".