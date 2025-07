Ufficiale Altro addio in casa Sassuolo: dopo oltre 100 presenze saluta Monterubbiano

Altro addio, dopo quelli di Benedetta Orsi e Caroline Pleidrup nei giorni scorsi, in casa Sassuolo. Dopo una militanza iniziata nel 2018 - e interrotta solo da un prestito all'Empoli Ladies - il club emiliano ha annunciato infatti la separazione con l'attaccante classe '96 Valeria Monterubbiano. Di seguito la nota della società neroverde:

"Il Sassuolo saluta e ringrazia Valeria Monterubbiano.

Nelle oltre 100 presenze con la maglia del Sassuolo, Valeria è stata un punto di riferimento per lo spogliatoio e un esempio dei valori del Club. Nei suoi anni in neroverde si è distinta per il grande spessore umano dedicandosi ad attività oltre il rettangolo di gioco che l’hanno portata a vincere il premio eBay Values Award 24/25.

Grazie per tutto quello che hai fatto per il Sassuolo, Valeria, e in bocca al lupo per il tuo futuro personale e professionale".