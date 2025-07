Ufficiale Genoa, nuovo innesto per l'attacco delle Women: Monterubbiano ha firmato un biennale

Il Genoa Women, appena promosso in Serie B, piazza un altro colpo per rinforzare l’attacco dopo quello di Alice Sondergaard annunciato ieri. La società ligure ha infatti tesserato Valeria Monterubbiano, classe ‘96 fresca di addio al Sassuolo.

La calciatrice, che nella stagione 2024-2025 ha vinto – assieme alle azzurre Ceclia Salvai ed Eleonora Goldoni - il premio eBay Values Award per il proprio impegno sociale fuori dal campo, ha firmato un contratto con i rossoblù per le prossime due stagioni. Monterubbiano vanta una lunga militanza in Serie A con le maglie di Jesina (22 presenze e otto gol nel 2016/17), Empoli (23 presenze e un gol nel 2021-22) e soprattutto Sassuolo dove ha collezionato 107 gettoni di presenza realizzando 11 reti.