Ufficiale Altro colpo per l'attacco del Como Women: arriva la filippina Bolden

Sarina Isabel Calpo Bolden è ufficialmente una nuova giocatrice del FC Como Women. L'attaccante statunitense naturalizzata filippina, classe 1996, arriva dal Newcastle Jets FC, firmando un contratto che la legherà alla squadra fino al 30 giugno 2026.

Giocatrice di caratura internazionale, Sarina Bolden, ha maturato un'esperienza straordinaria in diversi campionati in tutto il mondo. Dopo aver indossato la maglia del Sandviken nel massimo campionato norvegese, ha proseguito la sua carriera con un'esperienza significativa nel campionato taiwanese, difendendo i colori dello Xinbei Hangyuan. Successivamente, ha fatto tappa negli Stati Uniti, dove ha giocato nella Women’s Premier Soccer League con il San Francisco Nighthawks.

Nel 2021, si è trasferita in Giappone, unendosi al Chifure Elfen Saitama, per poi approdare nel 2022 nel campionato australiano, vestendo la maglia dei Newcastle Jets FC.

Sarina Bolden ha attirato l'attenzione dei selezionatori della nazionale statunitense grazie alle sue prestazioni nel campionato universitario, che le hanno valso una convocazione a un ritiro con la nazionale Under-23 nel 2017. Poco dopo, ha scelto di rappresentare la nazionale femminile delle Filippine, debuttando nella Coppa d'Asia 2018, dove nella gara d’esordio contro la Giordania si è subito dimostrata decisiva, segnando la rete della vittoria.

Nel 2022, ha avuto un ruolo fondamentale nella storica qualificazione delle Filippine alla Coppa del Mondo femminile FIFA, segnando il rigore vincente nei quarti di finale della Coppa d'Asia contro Taipei cinese. Durante il mondiale del 2023 in Australia e Nuova Zelanda si è resa protagonista con il gol decisivo contro la Nuova Zelanda, regalando alle Filippine la prima storica vittoria nella competizione.

Queste le sue prime parole da giocatrice del FC Como Women: “Sono entusiasta di far parte del Club. Dal momento in cui sono arrivata, ho sentito una grande energia positiva dalla squadra. Le giocatrici e lo staff sono stati molto accoglienti, ed è chiaro che c'è un forte senso di unità qui. La passione e l'impegno che ho visto mi rendono entusiasta di contribuire e crescere come giocatrice, non vedo l'ora di vedere cosa possiamo raggiungere insieme in questa stagione”.