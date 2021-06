Austria-Italia donne, le formazioni ufficiali: novità fra le azzurre. Glionna e Cantore con Pirone

vedi letture

Italia sperimentale per Milena Bertolini nell'ultima amichevole stagionale contro l'Austria (fischio d'inizio alle 16:30 con diretta su Rai Due). In avanti la ct punta sul tridente con Cantore e Glionna ai fianchi di Pirone, mentre a centrocampo Serturini e Soffia saranno le due esterne con Caruso che viene affiancata dalla 2001 Bellucci. In difesa Linari, capitano di giornata, è la chioccia per Lenzini e Tortelli davanti a Schroffenegger. L'Austria risponde con Billa punta centrale affiancata da Dunst e Feiersinger. Zadrazil agirà da mezzala. Queste le formazioni ufficiali:

Italia (3-4-3): Schroffenegger; Lenzini, Tortelli, Linari: Soffia, Bellucci, Caruso, Serturini; Cantore, Pirone, Glionna. Ct Bertolini

Austria (4-3-3): Zinsberger; Wienroither, Wenninger, Georgieva, Naschenwng; Zadrazil, Puntigam, Hobinger; Feiersinger, Billa, Dunst. Ct Fuhrmann