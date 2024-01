Ufficiale Como Women, torna Zanoli. E dalla Fiorentina arriva anche Kajan per l'attacco

È con una nota ufficiale che il "Como Women annuncia di aver ingaggiato le giocatrici Zanoli e Kajan in prestito dall’ A.C. Fiorentina.

Martina Zanoli, terzino sinistro classe 2002, la scorsa stagione aveva già indossato la maglia numero 30 del Como Women, disputando 12 partite; quest’anno torna a Como con il numero 3. Zsanett Kaján, attaccante classe 1997, cresce nel settore giovanile del Ferencváros, per poi trasferirsi nel MTK Hungaria dove esordisce in UEFA Women’s Champions League. Prosegue poi la sua carriera negli USA e nel luglio del 2022 ritorna in Europa trasferendosi alla Fiorentina; con la maglia viola debutta in Serie A Femminile durante la prima giornata di campionato con una doppietta. Ora proseguirà la sua stagione al Como Women, indossando la maglia numero 10".